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Коронавірус дістався Києва: одразу 2 випадки

Понеділок, 16 березня 2020, 20:45
Коронавірус дістався Києва: одразу 2 випадки

У понеділок, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19.

Джерело: телеграм-канал МОЗ

Деталі: За даними міністерства, пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один  пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

Що передувало: У киянина, який контактував з родичами померлої від коронавірусу жительки міста Радомишль, вірусу не виявлено. Однак працівники ДСНС провели дезінфекційні заходи у гуртожитку, де він проживає.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
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