Коронавірус дістався Києва: одразу 2 випадки

У понеділок, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19.

Джерело: телеграм-канал МОЗ

Деталі: За даними міністерства, пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

Що передувало: У киянина, який контактував з родичами померлої від коронавірусу жительки міста Радомишль, вірусу не виявлено. Однак працівники ДСНС провели дезінфекційні заходи у гуртожитку, де він проживає.