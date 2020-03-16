Коронавирус добрался до Києва: сразу 2 случая

У понеділок, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19.

Джерело: телеграм-канал МОЗ

Деталі: За даними міністерства, пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

Что предшествовало: У киевлянина, который контактировал с родственниками умершей от коронавируса жительницы города Радомышль, вируса не обнаружено. Однако работники ГСЧС провели дезинфекционные мероприятия в общежитии, где он проживает.