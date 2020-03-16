Коронавирус добрался до Києва: сразу 2 случая
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Понедельник, 16 марта 2020, 21:45
У понеділок, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19.
Джерело: телеграм-канал МОЗ
Деталі: За даними міністерства, пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.
Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).
Українська правда
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