Коронавирус добрался до Києва: сразу 2 случая

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Понедельник, 16 марта 2020, 21:45

У понеділок, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19.

Джерело: телеграм-канал МОЗ

Деталі: За даними міністерства, пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один  пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

Українська правда
Темы: Киев коронавирус Covid-2019


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