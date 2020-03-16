Зеленський знайшов кандидатку на нового генпрокурора
Президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити на посаду генерального прокурора України теперішню в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову.
Джерело: співрозмовник Української правди у фракції
Деталі: Таку пропозицію він озвучив на зустрічі з депутатами в Офісі президента у понеділок.
Замість Венедиктової очолити ДБР має її заступник Олександр Соколов.
Передісторія:
14 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата "Слуги народу" Ірини Венедіктової, і вона стала в.о. директора Державного бюро розслідувань замість Романа Труби.