Зеленський знайшов кандидатку на нового генпрокурора

Президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити на посаду генерального прокурора України теперішню в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову.

Джерело: співрозмовник Української правди у фракції

Деталі: Таку пропозицію він озвучив на зустрічі з депутатами в Офісі президента у понеділок.

Замість Венедиктової очолити ДБР має її заступник Олександр Соколов.

У Верховній Раді уже зареєстрований президентський проєкт постанови про призначення Венедіктової генеральним прокурором. Дата реєстрації – 16 березня.

Передісторія:

14 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата "Слуги народу" Ірини Венедіктової, і вона стала в.о. директора Державного бюро розслідувань замість Романа Труби.