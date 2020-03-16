Зеленский нашел кандидата на нового генпрокурора

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Понедельник, 16 марта 2020, 22:19

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить на должность генерального прокурора Украины нынешнюю и.о. главы ГБР Ирину Венедиктову.

Источник: собеседник Украинской правды во фракции

Детали: Такое предложение он озвучил на встрече с депутатами в Офисе президента в понедельник.

Вместо Венедиктовой возглавить ГБР должен ее заместитель Александр Соколов.

Предыстория:

14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Слуги народа" Ирины Венедиктовой, и она стала и.о. директора Государственного бюро расследований вместо Романа Трубы.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора Зеленский


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