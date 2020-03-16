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Зеленский нашел кандидата на нового генпрокурора

Понедельник, 16 марта 2020, 21:19
Зеленский нашел кандидата на нового генпрокурора

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить на должность генерального прокурора Украины нынешнюю и.о. главы ГБР Ирину Венедиктову.

Источник: собеседник Украинской правды во фракции

Детали: Такое предложение он озвучил на встрече с депутатами в Офисе президента в понедельник.

Вместо Венедиктовой возглавить ГБР должен ее заместитель Александр Соколов.

В Верховной Раде уже зарегистрирован президентский проект постановления о назначении Венедиктовой генеральным прокурором. Дата регистрации - 16 марта.

Предыстория:

14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Слуги народа" Ирины Венедиктовой, и она стала и.о. директора Государственного бюро расследований вместо Романа Трубы.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораЗеленский
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