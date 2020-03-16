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Зеленський порадив пікантний засіб від нудьги вдома на карантині

Понеділок, 16 березня 2020, 22:30
Зеленський порадив пікантний засіб від нудьги вдома на карантині

Президент Володимир Зеленський порадив молодим людям, поки сидять вдома на карантині через коронавірус, вирішувати демографічну кризу, тобто кохатися.

Джерело: заява глави держави в ефірі "Свободи слова" на ICTV

Пряма мова: "Будьте вдома, читайте книжки, дивіться кіно. І для молодих людей… Ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що настав час боротися і з цією кризою".

Деталі: Зеленський також порадив витратити цей час на "просту бесіду, на спілкування" з дітьми та онуками.

Зеленський наголосив, що всім краще сидіти вдома, а якщо є температура – то терміново дзвонити до лікаря.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийкоронавірусCovid-2019
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