Зеленський порадив пікантний засіб від нудьги вдома на карантині

Президент Володимир Зеленський порадив молодим людям, поки сидять вдома на карантині через коронавірус, вирішувати демографічну кризу, тобто кохатися.

Джерело: заява глави держави в ефірі "Свободи слова" на ICTV

Пряма мова: "Будьте вдома, читайте книжки, дивіться кіно. І для молодих людей… Ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що настав час боротися і з цією кризою".

Деталі: Зеленський також порадив витратити цей час на "просту бесіду, на спілкування" з дітьми та онуками.

Зеленський наголосив, що всім краще сидіти вдома, а якщо є температура – то терміново дзвонити до лікаря.