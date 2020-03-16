Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский посоветовал пикантное средство от скуки дома на карантине

Понедельник, 16 марта 2020, 22:30
Зеленский посоветовал пикантное средство от скуки дома на карантине

Президент Владимир Зеленский посоветовал молодым людям, пока сидят дома на карантине из-за коронавируса, решать демографический кризис, то есть заниматься любовью.

Источник: заявление главы государства в эфире "Свободы слова" на ICTV

Прямая речь: "Будьте дома, читайте книги, смотрите кино. И для молодых людей... Вы же знаете, что у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом".

Детали: Зеленский также посоветовал потратить это время на "простую беседу, на общение" с детьми и внуками.

Зеленский отметил, что всем лучше сидеть дома, а если есть температура - то срочно звонить врачу.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Зеленский
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: