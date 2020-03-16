Зеленский посоветовал пикантное средство от скуки дома на карантине

Президент Владимир Зеленский посоветовал молодым людям, пока сидят дома на карантине из-за коронавируса, решать демографический кризис, то есть заниматься любовью.

Источник: заявление главы государства в эфире "Свободы слова" на ICTV

Прямая речь: "Будьте дома, читайте книги, смотрите кино. И для молодых людей... Вы же знаете, что у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом".

Детали: Зеленский также посоветовал потратить это время на "простую беседу, на общение" с детьми и внуками.

Зеленский отметил, что всем лучше сидеть дома, а если есть температура - то срочно звонить врачу.