Коронавірус у Києві: з’явилися подробиці про перших хворих

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Понеділок, 16 березня 2020, 23:56

Мер Києва Віталій Кличко розповів, ким є двоє киян, які першими у місті підхопили коронавірус.

Джерело: пост міського голови у Facebook

Деталі: За його словами, один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.

Другий випадок, повідомляє Кличко, це жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома.

Мер додав, що осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі.

Пряма мова: "Коронавірус таки увірвався до Києва... Дотримуймося рекомендацій лікарів і не дамо йому шансів на стрімке розповсюдження!"

Українська правда
Теми: коронавірус Київ Віталій Кличко


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