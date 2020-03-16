Коронавирус в Киеве: появились подробности о первых больных

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, кто такие двое киевлян, которые первыми в городе подхватили коронавирус.

Источник: пост градоначальника в Facebook

Детали: По его словам, один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он сейчас находится на лечении в Александровской больнице столицы.

Второй случай, сообщает Кличко, это женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома.

Мэр добавил, что людей, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

Прямая речь: "Коронавирус таки ворвался в Киев... Соблюдаем рекомендации врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение".