Коронавирус в Киеве: появились подробности о первых больных

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Понедельник, 16 марта 2020, 23:56

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, кто такие двое киевлян, которые первыми в городе подхватили коронавирус.

Источник: пост градоначальника в Facebook

Детали: По его словам, один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он сейчас находится на лечении в Александровской больнице столицы.

Второй случай, сообщает Кличко, это женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома.

Мэр добавил, что людей, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

Прямая речь: "Коронавирус таки ворвался в Киев... Соблюдаем рекомендации врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение".

Украинская правда
Темы: коронавирус Киев Виталий Кличко


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