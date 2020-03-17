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Прем'єр Нідерландів: ми не закриватимемо країну, перехворіє більшість населення

Вівторок, 17 березня 2020, 08:18

Нідерланди вживають "безпрецедентні для мирного часу" заходи для боротьби з коронавірусом, але не будуть повністю закривати країну.

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте у зверненні до нації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Багато людей відчувають, що ми на американських гірках, які будуть їздити все швидше і швидше ... Ці заходи є безпрецедентними для країн в мирний час", - сказав Рютте в телевізійному зверненні до нації.

Він сказав, що нав'язування повного блокування "може здатися привабливим з першого погляду, але експерти відзначають, що це не буде справою днів або тижнів. При такому сценарії нам фактично доведеться закрити нашу країну на рік або навіть довше з усіма наслідками, що випливають з цього".

Замість цього Рютте сказав, що його уряд прийняв рішення максимально контролювати ризик вірусу, щоб створити імунітет до вірусу - який може "зайняти місяці або навіть довше" - і переконатися, що лікарні мають достатньо можливостей допомагати хворим пацієнтам.

Рютте додав, що уряд буде щодня перевіряти, як довго будуть необхідні заходи і чи потрібно робити більше для стримування вірусу.

За словами Рютте, "немає простого виходу" з кризи коронавірусу, який, ймовірно, заразить більшу частину населення Нідерландів.

Востаннє прем'єр Нідерландів виступав зі зверненням до нації в 1973 році у зв'язку з наслідками нафтової кризи.

У Нідерландах 1413 осіб здали позитивний тест на вірус. Однак, за даними національного агентства охорони здоров'я (RIVM), це число, швидше за все, набагато вище. На сьогодні в країні від цієї хвороби померли 24 людини.

Нідерландський уряд оголосив в неділю ввечері, що школи і дитячі садки по всій країні будуть закриті в понеділок. Бари, ресторани, спортивні клуби та будинки розпусти також повинні бути закриті.

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Теми: коронавірус
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