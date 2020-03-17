Премьер Нидерландов: мы не будем закрывать страну, переболеет большинство населения

Нидерланды принимают "беспрецедентные для мирного времени" меры по борьбе с коронавирусом, но не будут полностью закрывать страну.

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте в обращении к нации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Многие люди чувствуют, что мы на американских горках, которые будут ехать все быстрее и быстрее... Эти меры беспрецедентны для стран в мирное время", - сказал Рютте в телевизионном обращении к нации.

Он сказал, что навязывание полного блокирования "может показаться привлекательным с первого взгляда, но эксперты отмечают, что это не будет делом дней или недель. При таком сценарии нам фактически придется закрыть нашу страну на год или даже дольше со всеми вытекающими из этого ".

Вместо этого Рютте сказал, что его правительство приняло решение максимально контролировать риск вируса, чтобы создать иммунитет к нему - который может "занять месяцы или даже дольше" - и убедиться, что у больниц достаточно возможностей помогать больным.

Рютте добавил, что правительство будет ежедневно проверять, как долго будут необходимы меры и нужно ли делать больше для сдерживания вируса.

По словам Рютте, "нет простого выхода" из кризиса коронавируса, который, вероятно, заразит большую часть населения Нидерландов.

Последний раз премьер Нидерландов выступал с обращением к нации в 1973 году в связи с последствиями нефтяного кризиса.

В Нидерландах 1413 человек сдали положительный тест на вирус. Однако, по данным национального агентства здравоохранения (RIVM), это число, скорее всего, гораздо выше. На сегодняшний день в стране от этой болезни умерли 24 человека.

Нидерландское правительство объявило в воскресенье вечером, что школы и детские сады по всей стране будут закрыты в понедельник. Бары, рестораны, спортивные клубы и публичные дома также должны быть закрыты.

Следите за последними обновлениями: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса.