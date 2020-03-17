Рада заборонила карати іноземців, які не встигли вчасно виїхати з України через карантин

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Вівторок, 17 березня 2020, 09:47

Верховна рада ухвалила закон, яким забороняється притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Депутати ухвалили закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), яким запроваджується комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби.

Один із пунктів закону передбачає "заборону на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів".

Слід зазначити, що Україна також просить інші країни запровадити подібне рішення, щоб українці, у яких збіг термін перебування за кордоном і які не можуть повернутися додому, не потрапляли під адміністративні покарання.

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Теми: карантин Україна коронавірус


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