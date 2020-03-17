Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада запретила наказывать иностранцев, не успевших вовремя выехать из Украины из-за карантина

Вторник, 17 марта 2020, 08:47

Верховная рада приняла закон, которым запрещается привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутаты приняли закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которым вводится комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Один из пунктов закона предусматривает "запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы / подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в "связи с введением карантинных мер".

Следует отметить, что Украина также просит другие страны ввести подобное решение, чтобы украинцы, у которых истек срок пребывания за границей и которые не могут вернуться домой, не попадали под административные наказания.

Следите за последними обновлениями: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса. LIVE

Темы: карантинУкраинакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: