Рада запретила наказывать иностранцев, не успевших вовремя выехать из Украины из-за карантина

Верховная рада приняла закон, которым запрещается привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутаты приняли закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которым вводится комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Один из пунктов закона предусматривает "запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы / подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в "связи с введением карантинных мер".

Следует отметить, что Украина также просит другие страны ввести подобное решение, чтобы украинцы, у которых истек срок пребывания за границей и которые не могут вернуться домой, не попадали под административные наказания.

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