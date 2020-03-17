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Рада підтримала закон про доступність до ліків

Вівторок, 17 березня 2020, 08:58
Рада підтримала закон про доступність до ліків

Верховна Рада проголосувала за закон про підвищення доступності до лікарських засобів та інших товарів, які закуповуються уповноваженим у сфері охорони здоров'я.

Джерело: позачергове засідання парламенту 17 березня

Деталі: За відповідний проєкт закону № 2538 проголосували 290 нардепів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності законом Кабмін має розробити та затвердити постанову, якою "визначити порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я".

Кабмін також має розробити та затвердити перелік лікарських засобів, що закуповуються за кошти держбюджету.

Закон передбачає  залучення закупівельної організації до закупівель медичних товарів за державні кошти.

При цьому МОЗ залишається головним розпорядником бюджетних коштів.

Закупівельна організація буде закуповувати медтовари за бюджетні кошти в рамках визначених стратегічних програм.

Українська правда

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Теми: МОЗВерховна Радамедицина
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