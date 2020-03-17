Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада поддержала закон о доступности к лекарствам

Вторник, 17 марта 2020, 08:58
Рада поддержала закон о доступности к лекарствам

Верховная Рада проголосовала за закон о повышении доступности лекарственных средств и других товаров, закупаемых уполномоченным в сфере здравоохранения.

Источник: внеочередное заседание парламента 17 марта

Детали: За соответствующий проект закона № 2538 проголосовали 290 нардепов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В течение трех месяцев со дня вступления в силу закона Кабмин должен разработать и утвердить постановление, которым "определить порядок ввоза, поставки и целевого использования лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Кабмин также должен разработать и утвердить перечень лекарственных средств, закупаемых за средства госбюджета.

Закон предусматривает привлечение закупочной организации к закупкам медицинских товаров за государственные средства.

При этом Минздрав остается главным распорядителем бюджетных средств.

Закупочная организация будет закупать медтовары за бюджетные средства в рамках определенных стратегических программ.

Украинская правда
Темы: МинздравВерховная Радамедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: