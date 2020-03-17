Рада поддержала закон о доступности к лекарствам

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Вторник, 17 марта 2020, 09:58

Верховная Рада проголосовала за закон о повышении доступности лекарственных средств и других товаров, закупаемых уполномоченным в сфере здравоохранения.

Источник: внеочередное заседание парламента 17 марта

Детали: За соответствующий проект закона № 2538 проголосовали 290 нардепов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В течение трех месяцев со дня вступления в силу закона Кабмин должен разработать и утвердить постановление, которым "определить порядок ввоза, поставки и целевого использования лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Кабмин также должен разработать и утвердить перечень лекарственных средств, закупаемых за средства госбюджета.

Закон предусматривает привлечение закупочной организации к закупкам медицинских товаров за государственные средства.

При этом Минздрав остается главным распорядителем бюджетных средств.

Закупочная организация будет закупать медтовары за бюджетные средства в рамках определенных стратегических программ.

Украинская правда
Темы: Минздрав Верховная Рада медицина


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