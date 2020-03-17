Рада поддержала закон о доступности к лекарствам
Верховная Рада проголосовала за закон о повышении доступности лекарственных средств и других товаров, закупаемых уполномоченным в сфере здравоохранения.
Источник: внеочередное заседание парламента 17 марта
Детали: За соответствующий проект закона № 2538 проголосовали 290 нардепов.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
В течение трех месяцев со дня вступления в силу закона Кабмин должен разработать и утвердить постановление, которым "определить порядок ввоза, поставки и целевого использования лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".
Кабмин также должен разработать и утвердить перечень лекарственных средств, закупаемых за средства госбюджета.
Закон предусматривает привлечение закупочной организации к закупкам медицинских товаров за государственные средства.
При этом Минздрав остается главным распорядителем бюджетных средств.
Закупочная организация будет закупать медтовары за бюджетные средства в рамках определенных стратегических программ.