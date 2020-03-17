Рада призначила Венедіктову генпрокурором

Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора України теперішню в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: За призначення Венедіктової проголосували 269 народних депутати.

Зеленський представляючи Венедіктову сказав, що це вперше, коли на цій посаді буде жінка. Венедіктова пообіцяла виконувати свої обов’язки чесно та сумлінно і відновити "потужну інституцію".

Відповідаючи на одне із запитань нардепів, вона сказала, що в Україні немає політичних переслідувань, а "вор має сидіти в тюрмі".

Проти її призначення відкрито виступили фракції "Голос" і "Європейська солідарність". Зокрема у фракції "Голос" заявили, що Венедіктова не склала залік, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Венедіктова сказала, що це не відповідає дійсності. В "ЄС" заявили, що Венедіктова буде займатися політичними переслідуваннями.

Фракції "Батьківщина" і ОПЗЖ утрималися.

Добре подумайте, як ви будете спати цієї ночі, коли призначите людину, яка категорично не підтримує Майдан: народна депутатка «Голосу» Інна Совсун із трибуни парламенту про призначення Ірини Венедіктової новою очільницею Офісу Генерального прокурора: pic.twitter.com/YZuHIFsVmQ — Голос (@GolosZmin) March 17, 2020

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Пряма мова Венедіктової перед призначенням: "Я обіцяю не продавати справи. Не зливати їх. Я обіцяю не повертати прокурорських оборотнів. Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію. Щоб вони відчували себе незалежними, захищеними, потрібними держави...

Що стосується перших кроків. По-перше, це провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі. На порозі стоять 226 прокурорів по люстрації, 400 прокурорів, які були звільнені восени – вже є рішення про поновлення. Тому необхідно прийняти рішення, щоб з одного боку реформа прокуратури продовжувалася без перекосів, а з іншого, щоб все відбувалося таким чином, щоб прокуратура не лягла після того, коли відбудуться абсолютно законні кримінальні рішення".

Довідка: Венедіктова - 41-річна уродженка Харкова, під час передвиборчої кампанії була радником Зеленського з правових питань.

У минулому – завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ імені В.Н Каразіна. Професор, доктор юридичних наук.

Ще у 2016 році Венедіктова подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Але провалила участь у конкурсі, отримавши бал "менше мінімально допустимого".

За її словами, познайомилася із Зеленським через нинішнього представника президента в Раді Руслана Стефанчука в жовтні 2018 року.

Напередодні другого туру президентських виборів Зеленський представив Венедіктову серед 20 членів своєї команди. Її кандидатуру навіть розглядали на міністра юстиції та вибір був зроблений на користь "випускника" BRDO Дениса Малюськи.

На виборах до Верховної Ради вона посіла третє місце у виборчому списку "Слуги народу". По тому очолила Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Перед Новим роком Зеленський звільнив скандального директора ДБР Романа Трубу та поставив Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки глави відомства.

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