Рада призначила Венедіктову генпрокурором

Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора України теперішню в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: За призначення Венедіктової проголосували 269 народних депутати.

Зеленський представляючи Венедіктову сказав, що це вперше коли на цій посаді буде жінка. Венедіктова пообіцяла виконувати свої обов’язки чесно та сумлінно і відновити "потужну інституцію".

Відповідаючи на одне із запитань нардепів, вона сказала, що в Україні немає політичних переслідувань, а "вор має сидіти в тюрмі".

Проти її призначення відкрито виступили фракції "Голос" і "Європейська солідарність". Зокрема у фракції "Голос" заявили, що Венедіктова не склала залік, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Венедіктова сказала, що це не відповідає дійсності. В "ЄС" заявили, ощ Венедіктова буде займатися політичними переслідуваннями.

Фракції "Батьківщина" і ОПЗЖ утрималися.

Добре подумайте, як ви будете спати цієї ночі, коли призначите людину, яка категорично не підтримує Майдан: народна депутатка «Голосу» Інна Совсун із трибуни парламенту про призначення Ірини Венедіктової новою очільницею Офісу Генерального прокурора: pic.twitter.com/YZuHIFsVmQ — Голос (@GolosZmin) March 17, 2020

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Пряма мова Венедіктової перед призначенням: "Я обіцяю не продавати справи. Не зливати їх. Я обіцяю не повертати прокурорських оборотнів. Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію. Щоб вони відчували себе незалежними, захищеними, потрібними держави...

Що стосується перших кроків. По-перше, це провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі. На порозі стоять 226 прокурорів по люстрації, 400 прокурорів, які були звільнені восени – вже є рішення про поновлення. Тому необхідно прийняти рішення, щоб з одного боку реформа прокуратури продовжувалася без перекосів, а з іншого, щоб все відбувалося таким чином, щоб прокуратура не лягла після того, коли відбудуться абсолютно законні кримінальні рішення"

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