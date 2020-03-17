Рада назначила Венедиктову генпрокурором

Верховная Рада назначила на должность генерального прокурора Украины нынешнюю и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: За назначение Венедиктовой проголосовали 269 народных депутата.

Зеленский, представляя Венедиктову, сказал, что это впервые, когда на этой должности будет женщина. Венедиктова пообещала выполнять свои обязанности честно и добросовестно и восстановить "мощную институцию".

Отвечая на один из вопросов нардепов, она сказала, что в Украине нет политических преследований, а "вор должен сидеть в тюрьме".

Против ее назначения открыто выступили фракции "Голос" и "Европейская солидарность". В частности во фракции "Голос" заявили, что Венедиктова не сдала зачет, когда пыталась стать судьей Верховного Суда. Венедиктова сказала, что это не соответствует действительности. В ЕС заявили, что она будет заниматься политическими преследованиями.

Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ воздержались.

Добре подумайте, як ви будете спати цієї ночі, коли призначите людину, яка категорично не підтримує Майдан: народна депутатка «Голосу» Інна Совсун із трибуни парламенту про призначення Ірини Венедіктової новою очільницею Офісу Генерального прокурора: pic.twitter.com/YZuHIFsVmQ — Голос (@GolosZmin) March 17, 2020

скриншот

Прямая речь Венедиктовой перед назначением: "Я обещаю не продавать дела. Не сливать их. Я обещаю не возвращать прокурорских оборотней. Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию. Чтобы они чувствовали себя независимыми, защищенными, нужными государству...

Что касается первых шагов. Во-первых, это провести аудит и дел, и кадрового состояния в прокуратуре. На пороге стоят 226 прокуроров по люстрации, 400 прокуроров, которые были уволены осенью - уже есть решение о восстановлении. Поэтому необходимо принять решение, чтобы с одной стороны реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не легла после того, как пройдут абсолютно законные уголовные решение".

Обновляется...