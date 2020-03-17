Рада скасувала свої засідання через карантин

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Вівторок, 17 березня 2020, 10:09

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.

Джерело: постанови №3218 та №3224, прийняті на позачерговому засіданні Ради 17 березня

Деталі: Постанова №3218 передбачає, що три наступні тижні – з 17 березня до 3 квітня – депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях чи групах.

Згідно з постановою №3224, спікер Ради у разі ухвалення Кабміном рішення про продовження карантину в Україні може прийняти рішення про продовження роботи ВР в режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях та групах.

Також документ передбачає, що голова Ради за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій може скликати пленарні засідання ВР для вирішення невідкладних питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим відповідних рішень.

Також вказується, що на четверту сесію ВР будуть перенесені п’ять парламентських слухань, які були заплановані на період з 18 березня по 18 травня.

А журналістів під час карантину пропускатимуть до парламенту за додатковою акредитаційною карткою.

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірус Верховна Рада


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