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Рада отменила свои заседания из-за карантина

Вторник, 17 марта 2020, 09:09
Рада отменила свои заседания из-за карантина

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.

Источник: постановления №3218 и №3224, принятые на внеочередном заседании Рады 17 марта

Детали: Постановление №3218 предусматривает, что три последующие недели – с 17 марта по 3 апреля – депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях или группах.

Согласно постановлению №3224, спикер Рады в случае принятия Кабмином решения о продлении карантина в Украине может принять решение о продлении работы ВР в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Также документ предусматривает, что председатель Рады по предложению Согласительного совета депутатских фракций может созвать пленарные заседания ВР для решения неотложных вопросов, связанных с ситуацией в Украине и необходимостью принятия в связи с этим соответствующих решений.

Также указывается, что на четвертую сессию ВР будут перенесены пять парламентских слушаний, которые были запланированы на период с 18 марта по 18 мая.

А журналистов во время карантина будут пропускать в парламент по дополнительной аккредитационной карточке.

Ирина Балачук, УП

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Темы: коронавирусВерховная Рада
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