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Уряд Польщі пішов на карантин через міністра з коронавірусом

Вівторок, 17 березня 2020, 09:20

Всі міністри польського уряду працюють в карантинному режимі до отримання результатів тестів на коронавірус, після того як вірус виявили у міністра навколишнього середовища.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У зв'язку з позитивним результатом тесту на коронавірус у міністра навколишнього середовища Михайла Вося, були вжиті заходи відповідно до процедур, визначених головним санітарним інспектором. Вчора ввечері всі міністри, присутні на останньому засіданні уряду, були піддані стандартним обстеженням, яким піддаються всі, хто мав контакт з зараженим", - підкреслив представник уряду Пьотр Мюллер.

Результати тестів повинні бути відомі 17 березня.

Доти, протягом найближчих годин, міністри, присутні на останньому засіданні, працюють у загальноприйнятому карантинному режимі.

Міністр навколишнього середовища Міхал Вось повідомив у понеділок ввечері, що після виявлення в неділю коронавірусу у працівника Державного лісівництва, з яким він контактував, він був поміщений в карантин і провів обстеження; тест дав позитивний результат.

"Я відчуваю себе добре. Дякую медичним працівникам і висловлюю солідарність з усіма хворими", - заявив міністр.

У Польщі на сьогоднішній день виявлено 177 випадків коронавірусної інфекції. Загинули чотири людини.

Слідкуйте за останніми оновленнями: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусПольща
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