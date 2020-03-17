Правительство Польши ушло на карантин из-министра с коронавирусом
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Вторник, 17 марта 2020, 10:20
Все министры польского правительства работают в карантинном режиме до получения результатов тестов на коронавирус, после того как вирус был обнаружен у министра окружающей среды.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михаила Вося, были приняты меры в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованиям, которым подвергаются все, кто имел контакт с зараженным", - подчеркнул представитель правительства Петр Мюллер.
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