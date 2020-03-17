Парламент призначив міністра економіки

У вівторок, 17 березня, Верховна Рада призначила міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Джерело: засідання ВР 17 березня

Деталі: За відповідне рішення проголосували 243 народних депутата.

За Петрашка у Раді голосували нардепи "Слуги народу", депутатські групи "Довіра" та "За майбутнє" і позафракційні парламентарі. Проти голосували "Європейська солідарність", "ОПЗЖ". "Батьківщина" та "Голос" – утрималися.

Після голосування Петрашко склав присягу міністра.

Кандидатуру Петрашка за засіданні представив прем'єр Денис Шмигаль.

Нардеп від "Євросолідарності" Ніна Южаніна зазначила, що Петрашко погано підготувався до виступу у Раді. Зокрема, він не представив свій економічний план.

За словами Петрашка, Україна і світ зараз входить у дуже важку економічну ситуацію у зв’язку з коронавірусом.

Пряма мова Петрашка: "Це перший раз, коли світова криза спричинена не фінансовими факторами, а є промислова і сервісна. Ми будемо очікувати, що Україна і Євросоюз, і США постраждають. В першу чергу виробництво. Пріоритетні зараз два напрямки в економіці:

Підтримати і збалансувати українського виробника, коли ринки будуть закриватися. Важливо допомогти тим бізнесам, які мають виробництво. Створити фундаментальні умови, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре".

Як голосували за призначення Петрашка

Що було раніше: 16 березня президент Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами у своєму Офісі повідомив, що розглядає кандидатуру Петрашка на посаду міністра розвитку економіки.

За даними сайту Latifundist, з 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в "Сбєрбанку Росії".