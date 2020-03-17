Парламент назначил министра экономики

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Источник: заседание ВР 17 марта

Детали: За соответствующее решение проголосовали 243 народных избранника.

Что было раньше: 16 марта президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами в своем Офисе сообщил, что рассматривает кандидатуру Петрашко на должность министра развития экономики.

По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России".