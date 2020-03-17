Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція продовжує дію дозволів на перебування у країні для українців

Вівторок, 17 березня 2020, 11:01

У зв’язку з надзвичайними обставинами, зумовленими коронавірусом, Франція на 3 місяці продовжує термін дії документів, які дають іноземцям право на перебування в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Префектури поліції Парижа, яку поширила AFP.

"Щоб убезпечити перебування на території Франції іноземців у звичайних ситуаціях та уникнути обмеження їхніх прав, наданих чинною посвідкою на проживання..., чинність документів, термін дії яких спливає, продовжується на 3 місяці, починаючи з 16 березня", - йдеться у повідомленні.

Дане рішення не обмежується окремим переліком країн та діє для всіх іноземців, включаючи громадян України.

Це стосується довготривалих віз, посвідок на проживання (окрім працівників дипломатичних та консульських установ), тимчасових посвідок на проживання, посвідчень шукачів притулку та документів тих, хто вже очікує отримання посвідки на проживання.  

З огляду на санітарні заходи для протидії поширенню вірусу Covid-19, прийом заявок у префектурах на отримання посвідок на проживання тимчасово призупинено.

Також Офіс з питань імміграції та інтеграції (Office français de l'immigration et de l'intégration) оголосив про призупинення усіх процедур прийому громадян, за винятком тих, що стосуються шукачів притулку.  

Нагадаємо, у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження надзвичайних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Це включає скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Від суботи у Франції зачинені кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів. 

Франція на шостому місці у світі за кількістю заражень та на третьому - в Європі (після Італії та Іспанії).

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: