Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция продлевает действие разрешений на пребывание в стране для украинцев

Вторник, 17 марта 2020, 11:01

В связи с чрезвычайными обстоятельствами, обусловленными коронавирусом, Франция на 3 месяца продлевает срок действия документов, дающих иностранцам право на пребывание в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении префектуры полиции Парижа, распространенном AFP.

"Чтобы обезопасить пребывание на территории Франции иностранцев в обычных ситуациях и избежать ограничения их прав, предоставленных действующим видом на жительство..., действие документов, срок действия которых истекает, продлевается на три месяца, начиная с 16 марта", - говорится в сообщении.

Данное решение не ограничивается отдельным перечнем стран и действует для всех иностранцев, включая граждан Украины.

Это касается долгосрочных виз, видов на жительство (кроме работников дипломатических и консульских учреждений), временных видов на жительство, удостоверений искателей убежища и документов тех, кто уже ожидает получения вида на жительство.

Учитывая санитарные меры по противодействию распространению вируса COVID-19, прием заявок в префектурах на получение вида на жительство временно приостановлено.

Также Офис по вопросам иммиграции и интеграции (Office français de l'immigration et de l'intégration) объявил о приостановлении всех процедур приема граждан, за исключением тех, которые касаются просителей убежища.

Напомним, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайных мер для противодействия распространению коронавируса. Это включает отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду. С субботы во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов.

Франция - на шестом месте в мире по количеству заражений и на третьем - в Европе (после Италии и Испании).

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: