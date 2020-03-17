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Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки – німецький інститут

Вівторок, 17 березня 2020, 11:40
Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки – німецький інститут

Німецький Інститут Роберта Коха заявив, що пандемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Інститут – німецька урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль та профілактику захворювань.

Глава інституту Лотар Вайлер заявив, що в "екстремальній ситуації" деякі обмеження, які зараз застосовуються країнами, можуть діяти протягом всього часу пандемії.

Вайлер додав, що тривалість пандемії залежить від швидкості винайдення вакцини, а також від кількості людей, які заражаються, одужують та виробляють імунітет до коронавірусу (SARS CoV 2), вірусу, який викликає COVID-19.

"Дотепер інститут визначав ризик зараження для населення як "помірний", зараз ми оцінюємо ризик для здоров'я в Німеччині як "високий", - сказав Вайлер.

Станом на вівторок у Німеччині зафіксовано 6012 випадків захворювання, 13 людей померли.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про радикальні заходи для боротьби з коронавірусом – в країні зачиняються більшість магазинів, крім продуктових, а німцям забороняють поїздки у відпустку.

Нагадаємо, британські ЗМІ опублікували урядовий звіт, в якому йдеться, що епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб.

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

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Теми: коронавірусНімеччина
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