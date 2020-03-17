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Пандемия коронавируса может длиться 2 года – немецкий институт

Вторник, 17 марта 2020, 11:40
Пандемия коронавируса может длиться 2 года – немецкий институт

Немецкий Институт Роберта Коха заявил, что эпидемия коронавируса может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Институт – немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.

Глава института Лотар Вайлер заявил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.

Вайлер добавил, что продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вызывающему COVID-19.

"До сих пор институт определял риск заражения для населения как "умеренный", сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как "высокий", - сказал Вайлер.

По состоянию на вторник в Германии зафиксировано 6012 случаев заболевания, 13 человек умерли.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель объявила о радикальных мерах борьбы с коронавирусом - в стране закрываются большинство магазинов, кроме продуктовых, а немцам запрещают поездки в отпуск.

Напомним, британские СМИ опубликовали правительственный отчет, в котором говорится, что эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

Следите за развитием ситуации: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

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Темы: коронавирусГермания
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