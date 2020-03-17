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Небезпечний "коронабізнес": у Києві під погрозою зброї вкрали 100 тисяч медичних масок

Вівторок, 17 березня 2020, 11:57
Небезпечний коронабізнес: у Києві під погрозою зброї вкрали 100 тисяч медичних масок

У Києві затримали групу осіб, які під погрозою зброї вкрали у підприємців 100 тисяч медичних масок.

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Напередодні було затримано трьох осіб, які 13 березня вчинили озброєний напад на підприємців. Потерпілі вирішили підзаробити на масках і потрапили на злочинців, в яких виявилися аналогічні наміри.

За словами потерпілих, медичні маски на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати.

Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під’їхав автомобіль, із якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами схожими на пістолети.

Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались в різні напрямки.

У ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити трьох осіб, причетних до злочину, та затримати їх.

Розбійниками виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які не мають відношення до правоохоронних органів та вчинили злочин з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та обрання запобіжного заходу.

Пряма мова Максимець: "Більшість масок вдалося знайти, але кілька тисяч зловмисники встигли реалізувати. Зараз вирішується подальша доля цих засобів".

Українська правда
Теми: коронавірусКиївпрокуратура
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