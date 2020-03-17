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Опасный "коронабизнес": в Киеве под угрозой оружия украли 100 тысяч масок

Вторник, 17 марта 2020, 11:57
Опасный коронабизнес: в Киеве под угрозой оружия украли 100 тысяч масок

В Киеве задержали группу лиц, которые под угрозой оружия украли у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок.

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Накануне были задержаны три человека, которые 13 марта совершили вооруженное нападение на предпринимателей. Пострадавшие решили подзаработать на масках и попали на преступников, у которых оказались аналогичные намерения.

По словам пострадавших, медицинские маски на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.

Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты.

Представившись работниками СБУ и угрожая оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их.

Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения.

Прямая речь Максимец: "Большинство масок удалось найти, но несколько тысяч злоумышленники успели реализовать. Сейчас решается дальнейшая судьба этих средств".

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевпрокуратура
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