Коронавірус: матчі збірної України з Польщею та Францією не відбудуться

Товариські матчі збірної України з командами Франції та Польщі, що були заплановані на 27 та 31 березня не відбудуться через небезпеку поширення коронавірусу COVID-19.

Таке рішення було прийнято у вівторок 17 березня після консультацій з французькою та польськими федераціями, повідомляють джерела УП в УАФ.

Також скасовано збір національної команди, що мав розпочатися наступного тижня. Зазначимо, що матч з Францією мав пройти у Парижі, а з Польщею у Хожуві.

Нагадаємо, що у вівторок 17 березня пройде засідання в УЄФА, на якому можуть вирішити перенести Євро-2020.