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Коронавірус: матчі збірної України з Польщею та Францією не відбудуться

Вівторок, 17 березня 2020, 12:03
Коронавірус: матчі збірної України з Польщею та Францією не відбудуться

Товариські матчі збірної України з командами Франції та Польщі, що були заплановані на 27 та 31 березня не відбудуться через небезпеку поширення коронавірусу COVID-19.

Таке рішення було прийнято у вівторок 17 березня після консультацій з французькою та польськими федераціями, повідомляють джерела УП в УАФ.

Також скасовано збір національної команди, що мав розпочатися наступного тижня. Зазначимо, що матч з Францією мав пройти у Парижі, а з Польщею у Хожуві.

Нагадаємо, що у вівторок 17 березня пройде засідання в УЄФА, на якому можуть вирішити перенести Євро-2020.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

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