Коронавирус: матчи сборной Украины с Польшей и Францией не состоятся

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Вторник, 17 марта 2020, 13:03

Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши, которые были запланированы на 27 и 31 марта не состоятся из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.

Такое решение было принято во вторник 17 марта после консультаций с французской и польской федерациями, сообщают источники УП в УАФ.

Также отменен сбор национальной команды, который должен начаться на следующей неделе. Отметим, что матч с Францией должен был пройти в Париже, а с Польшей в Хожуве.

Напомним, что во вторник 17 марта пройдет заседание в УЕФА, на котором могут решить перенести Евро-2020.

Николай Аврамчук для УП


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