Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: матчи сборной Украины с Польшей и Францией не состоятся

Вторник, 17 марта 2020, 12:03
Коронавирус: матчи сборной Украины с Польшей и Францией не состоятся

Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши, которые были запланированы на 27 и 31 марта не состоятся из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.

Такое решение было принято во вторник 17 марта после консультаций с французской и польской федерациями, сообщают источники УП в УАФ.

Также отменен сбор национальной команды, который должен начаться на следующей неделе. Отметим, что матч с Францией должен был пройти в Париже, а с Польшей в Хожуве.

Напомним, что во вторник 17 марта пройдет заседание в УЕФА, на котором могут решить перенести Евро-2020.

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: