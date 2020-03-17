Погода готує "карантинні гойдалки": сонце й тепло, а потім мокрий сніг

18-го березня в усіх областях України світитиме сонце, буде сухо, ясно та порівняно тепло.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Температура повітря протягом дня очікується +8+12 градусів, на Заході +10+15 градусів.

У Києві середа обіцяє бути сонячною та теплою, до +10 градусів. А вже у четвер стовпчики термометрів стрибонуть до +15 градусів.

Проте вихідними суттєво похолодає і навіть можливий мокрий сніг.

Пряма мова: "Усім – здорового глузду, розумного дотримання правил, почуття гумору і здоров`я".