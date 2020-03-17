Погода готовит "карантинные качели": солнце и тепло, а затем мокрый снег

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Вторник, 17 марта 2020, 13:25

18-го марта во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и относительно тепло.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Температура воздуха в течение дня ожидается +8 +12 градусов, на Западе +10 +15 градусов.

В Киеве среда обещает быть солнечной и теплой, до +10 градусов. А уже в четверг столбики термометров прыгнут до +15 градусов.

Однако на выходных существенно похолодает и даже возможен мокрый снег.

Прямая речь: "Всем – здравого смысла, разумного соблюдения правил, чувство юмора и здоровья".

Украинская правда


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