Влада обіцяє жорсткі "рейди" під час карантину

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Вівторок, 17 березня 2020, 13:52

Представники Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, поліції, санітарні лікарі та епідеміологи здійснюватимуть позапланові перевірки закладів, закритих на період карантину.

Джерело: голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "У нас є Держспоживнагляд, який за законом має право здійснювати перевірки. Ці перевірки не є плановими, які зараз скасовані, а це перевірки екстрені. Ми ще й підвищили відповідальність за правопорушення карантинних дій, тому ці перевірки будуть здійснюватися Держспоживнаглядом, санітарними лікарями та епідеміологами, і Національна поліція тепер також має право долучатися до цих перевірок.

Тому ці перевірки будуть дуже жорсткі, і ми вважаємо, що під час карантину треба жорсткіше ставитися до людей, які не сприяють захисту населення від епідемії".

Передіторія:

  • Для протидії поширенню корона вірусу COVID-19 на пропозицію президента уряд ухвалив рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.
  • З 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг заборонено приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі).
  • В Чернівецькій та Житомирській областях запроваджено режим надзвичайної ситуації.
  • Прийнято рішення не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Теми: карантин коронавірус Covid-2019


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