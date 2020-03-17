Влада обіцяє жорсткі "рейди" під час карантину

Представники Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, поліції, санітарні лікарі та епідеміологи здійснюватимуть позапланові перевірки закладів, закритих на період карантину.

Джерело: голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "У нас є Держспоживнагляд, який за законом має право здійснювати перевірки. Ці перевірки не є плановими, які зараз скасовані, а це перевірки екстрені. Ми ще й підвищили відповідальність за правопорушення карантинних дій, тому ці перевірки будуть здійснюватися Держспоживнаглядом, санітарними лікарями та епідеміологами, і Національна поліція тепер також має право долучатися до цих перевірок.

Тому ці перевірки будуть дуже жорсткі, і ми вважаємо, що під час карантину треба жорсткіше ставитися до людей, які не сприяють захисту населення від епідемії".

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