Власти обещают жесткие "рейды" во время карантина

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Вторник, 17 марта 2020, 13:52

Представители Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, полиции, санитарные врачи и эпидемиологи будут проводить внеплановые проверки заведений, закрытых на период карантина.

Источник: председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "У нас есть Госпотребстандарт, который по закону имеет право осуществлять проверки. Эти проверки не являются плановыми, которые сейчас отменены, а это проверки экстренные. Мы еще и повысили ответственность за правонарушения карантинных действий, поэтому эти проверки будут осуществляться Госпотребстандартом, санитарными врачами и эпидемиологами, и Национальная полиция теперь также имеет право участвовать в этих проверок.

Поэтому эти проверки будут очень жесткие, и мы считаем, что во время карантина надо жестче относиться к людям, которые не способствуют защите населения от эпидемии".

Передыстория:

  • Для противодействия распространению корона вируса COVID-19 на предложение президента правительство приняло решение запретить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.
  • С 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг запрещено принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды).
  • В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.
  • Принято решение не допускать на атомные электростанции и в города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

Темы: карантин коронавирус Covid-2019


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