Власти обещают жесткие "рейды" во время карантина
Представители Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, полиции, санитарные врачи и эпидемиологи будут проводить внеплановые проверки заведений, закрытых на период карантина.
Источник: председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, которого цитирует "Укринформ".
Прямая речь: "У нас есть Госпотребстандарт, который по закону имеет право осуществлять проверки. Эти проверки не являются плановыми, которые сейчас отменены, а это проверки экстренные. Мы еще и повысили ответственность за правонарушения карантинных действий, поэтому эти проверки будут осуществляться Госпотребстандартом, санитарными врачами и эпидемиологами, и Национальная полиция теперь также имеет право участвовать в этих проверок.
Поэтому эти проверки будут очень жесткие, и мы считаем, что во время карантина надо жестче относиться к людям, которые не способствуют защите населения от эпидемии".
Передыстория:
- Для противодействия распространению корона вируса COVID-19 на предложение президента правительство приняло решение запретить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.
- С 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг запрещено принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды).
- В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.
- Принято решение не допускать на атомные электростанции и в города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.