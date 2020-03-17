Власти обещают жесткие "рейды" во время карантина

Представители Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, полиции, санитарные врачи и эпидемиологи будут проводить внеплановые проверки заведений, закрытых на период карантина.

Источник: председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "У нас есть Госпотребстандарт, который по закону имеет право осуществлять проверки. Эти проверки не являются плановыми, которые сейчас отменены, а это проверки экстренные. Мы еще и повысили ответственность за правонарушения карантинных действий, поэтому эти проверки будут осуществляться Госпотребстандартом, санитарными врачами и эпидемиологами, и Национальная полиция теперь также имеет право участвовать в этих проверок.

Поэтому эти проверки будут очень жесткие, и мы считаем, что во время карантина надо жестче относиться к людям, которые не способствуют защите населения от эпидемии".

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