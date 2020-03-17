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У МОЗ допускають продовження карантину

Вівторок, 17 березня 2020, 13:27
У МОЗ допускають продовження карантину

Рішення щодо можливого продовження карантину прийматиметься в залежності від епідемічної ситуації в країнах Європи та на території України.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я головний санітарний лікар України Віктор Віктор Ляшко на брифінгу

Пряма мова: "Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації в сусідів, в країнах Європейського союзу та на території України. Всі заходи, які ми робимо, сьогодні ми робимо з превентивною метою. В той же час ми не виключаємо введення заходів реагування у разі масового поширення захворюваності на території України.

Про можливість продовження карантину ми як МОЗ будемо виходити з позицією до Кабінету міністрів ближче д дати завершення діючого терміну карантину".

Деталі: Варто зазначити, що нинішній брифінг урядовців щодо ситуації з коронавірусом COVID-19 у зв’язку з карантином проходив без участі журналістів. Запитання вони надсилали онлайн.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019МОЗкарантин
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