У МОЗ допускають продовження карантину

8871 перегляд
Вівторок, 17 березня 2020, 14:27

Рішення щодо можливого продовження карантину прийматиметься в залежності від епідемічної ситуації в країнах Європи та на території України.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я головний санітарний лікар України Віктор Віктор Ляшко на брифінгу

Пряма мова: "Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації в сусідів, в країнах Європейського союзу та на території України. Всі заходи, які ми робимо, сьогодні ми робимо з превентивною метою. В той же час ми не виключаємо введення заходів реагування у разі масового поширення захворюваності на території України.

Про можливість продовження карантину ми як МОЗ будемо виходити з позицією до Кабінету міністрів ближче д дати завершення діючого терміну карантину".

Деталі: Варто зазначити, що нинішній брифінг урядовців щодо ситуації з коронавірусом COVID-19 у зв’язку з карантином проходив без участі журналістів. Запитання вони надсилали онлайн.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 МОЗ карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
МЗС дало поради українцям, які повертаються з Польщі 17 березня 2020, 14:33
Єврокомісія: обмеження в’їзду для іноземців в ЄС, це не заборона подорожей 17 березня 2020, 14:09
Понад 3,6 тисячі українців чекають на повернення додому з-за кордону – МЗС 17 березня 2020, 14:03
Усі новини
Головні новини
Арахамія: бунтуючим "слугам народу" детально пояснили стратегію Єрмака по ОРДЛО
Метро в Києві закриється з ночі – Кличко
42 людини в Україні перевіряють на коронавірус – МОЗ
Парламент призначив міністра економіки
Усі новини
ТаблоID

Що роблять зірки на самоізоляції

здоров'я

Грип 2020: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

Фото

13 фото, які покажуть, що чорні коти точно (не) схожі на передвісників біди