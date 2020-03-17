В Минздраве допускают продление карантина

6161 просмотр
Вторник, 17 марта 2020, 14:27

Решение о возможном продлении карантина будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.

Источник: замминистра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Виктор Ляшко на брифинге

Прямая речь: "Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины.

О возможности продления карантина мы как Минздрав будем выходить с позицией к Кабинету министров ближе к дате завершения действующего срока карантина".

Детали: Стоит отметить, что нынешний брифинг членов правительства по ситуации с коронавирусом COVID-19 в связи с карантином проходил без участия журналистов. Вопрос они присылали онлайн.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 Минздрав карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
МИД дал советы украинцам, которые возвращаются из Польши 17 марта 2020, 14:33
Еврокомиссия: ограничение на въезд для иностранцев в ЕС, это не запрет путешествий 17 марта 2020, 14:09
Более 3,6 тысячи украинцев ждут возвращения домой из-за границы – МИД 17 марта 2020, 14:03
Все новости
Главные новости
Арахамия: бунтующим "слугам народа" подробно объяснили стратегию Ермака по ОРДЛО
Метро в Киеве закроется с ночи – Кличко
42 человека в Украине проверяют на коронавирус – МОЗ
Парламент назначил министра экономики
Все новости
Лайфхаки

5 простых рецептов сладостей, которые можно приготовить дома

подкаст

Врач-инфекционист о карантине и распространении COVID-19 в Украине

психология

6 советов, как контролировать себя во время вспышки гнева

Поиск по сайту
Архив
Весь архів