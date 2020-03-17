Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве допускают продление карантина

Вторник, 17 марта 2020, 13:27
В Минздраве допускают продление карантина

Решение о возможном продлении карантина будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.

Источник: замминистра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Виктор Ляшко на брифинге

Прямая речь: "Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины.

О возможности продления карантина мы как Минздрав будем выходить с позицией к Кабинету министров ближе к дате завершения действующего срока карантина".

Детали: Стоит отметить, что нынешний брифинг членов правительства по ситуации с коронавирусом COVID-19 в связи с карантином проходил без участия журналистов. Вопрос они присылали онлайн.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Минздравкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: