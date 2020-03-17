МЗС дало поради українцям, які повертаються з Польщі

В МЗС України роз’яснили, що робити громадянам України, які намагаються повернутися з Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації міністерства щодо коронавірусу.

"Постарайтеся добратися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорогуськ"), "Рава-Руська" ("Гребенне"), "Краківець" ("Корчова"). Там працюють українські консули", - зазначили в міністерстві.

У МЗС звернули увагу, що міське сполучення в Польщі обмежено.

"Зараз опрацьовується можливість введення додаткових рейсів міжнародного сполучення на маршрутах Варшава - кордон. Польська сторона запевнила про лояльне ставлення до наших громадян в питанні порушення ними міграційних правил країни у випадку завершення терміну дії дозвільних документів на перебування", - йдеться у повідомленні.

Українцям слід перевірити, чи звернулися вони до посольства чи консульства у Польщі електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці.

"Також можна звернутися на сторінках посольства і консульств у соцмережах. Повідомте ваші ім’я та прізвище, місце перебування та готовність до повернення в Україну. Зверніть увагу, що наразі телефонні лінії перевантажені, тому оптимальний варіант - надіслати електронного листа з вашими даними", - сказано у повідомленні.

Українці також можуть зареєструватися у системі ДРУГ і таким чином повідомити МЗС та закордонні дипломатичні установи України про своє перебування у Польщі. "Це допоможе отримувати термінові важливі повідомлення, зокрема - про можливі шляхи повернення", - підкреслили у відомстві.

"Чекайте на подальші інструкції щодо формування груп для повернення в Україну. Ситуація аналізується в режимі 24/7 і розробляються плани евакуації громадян України", - заявили в МЗС.

У ніч з 16 на 17 березня до України переправили близько 3,4 тисячі українців, які застрягли у Польщі.

За інформацією посольства України у Польщі, загалом евакуації очікують майже 2 тисячі громадян України.

Загалом за минулу добу з-за кордону повернулися вже понад 50 тисяч українців.

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