Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД дал советы украинцам, которые возвращаются из Польши

Вторник, 17 марта 2020, 13:33

В МИД Украины разъяснили, что делать гражданам Украины, которые пытаются вернуться из Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации министерства по коронавирусу.

"Постарайтесь добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме:" Ягодин-авто "(с польской стороны -" Дорогуск ")," Рава-Русская "(" Гребенне ")," Краковец "(" Корчева " ). Там работают украинские консулы", - отметили в министерстве.

В МИД обратили внимание, что междугороднее сообщение в Польше ограничено.

"Сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов международного сообщения на маршрутах Варшава - граница. Польская сторона заверила о лояльном отношении к нашим гражданам в вопросе нарушения миграционных правил страны в случае истечения срока действия разрешительных документов на пребывание", - говорится в сообщении.

Украинцам следует проверить, обратились ли они в посольство или консульство в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице.

"Также можно обратиться на страницах посольства и консульств в соцсетях. Сообщите ваши имя и фамилию, место нахождения и готовность к возвращению в Украину. Обратите внимание, что в настоящее время телефонные линии перегружены, поэтому оптимальный вариант - отправить электронное письмо с вашими данными", - говорится в сообщении.

Украинцы также могут зарегистрироваться в системе ДРУГ и таким образом сообщить в МИД и заграничные дипломатические учреждения Украины о своем пребывании в Польше. "Это поможет получать срочные важные сообщения, в частности - о возможных путях возвращения", - подчеркнули в ведомстве.

"Ждите дальнейшие инструкции по формированию групп для возвращения в Украину. Ситуация анализируется в режиме 24/7 и разрабатываются планы эвакуации граждан Украины", - заявили в МИД.

В ночь с 16 на 17 марта в Украину переправили около 3,4 тысячи украинцев, которые застряли в Польше.

По информации посольства Украины в Польше, всего эвакуации ожидают почти 2000 граждан Украины.

Всего за минувшие сутки из-за границы вернулись уже более 50 000 украинцев.

Следите за последними обновлениями: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса. LIVE

Темы: коронавирусМИДПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: