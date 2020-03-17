На залізничних вокзалах почали видавати розписки за повернуті квитки

Укразалізниця наразі має певні проблеми з наявністю готівкових коштів у касах, тому за повернені квитки видає розписки – їх можна буде обміняти на гроші упродовж півроку.

Джерело: пресслужба УЗ у коментарі "Українській правді", УЗ у Facebook

Пряма мова: "Так, проблема з готівкою є. І це не перший день насправді. Ми це відчуваємо в принципі від початку новин про скасування міжнародних перевезень. Сьогодні звичайно зрозуміло, що є великий наплив людей. Зараз є проблема з готівкою, бо повернення значно перевищують продажі. Фактично ми квитків не продаємо, а натомість люди здають усі квитки.

Зараз людям дають розписку, гасять ці квитки. Люди зможуть протягом півроку, коли їм буде зручно, звернутися щодо повернення, і їм протягом певного часу ці гроші повернуть".

Деталі: У пресслужбі також нагадали, що усі квитки, куплені онлайн, повертаються в онлан-режимі. Відповідно кошти будуть зараховані на карту, з якої людина оплачувала ці квитки.

В Укрзалізниці також наголосили, що повернути квитки можна упродовж місяця, і закликали не стояти зараз у чергах на вокзалах, щоб не наражати себе на небезпеку.

УЗ у Facebook наголосила, що вартість квитків на всі скасовані рейси відшкодовується в повному обсязі.

Що варто знати пасажирам про повернення квитків: