На залізничних вокзалах почали видавати розписки за повернуті квитки
Укразалізниця наразі має певні проблеми з наявністю готівкових коштів у касах, тому за повернені квитки видає розписки – їх можна буде обміняти на гроші упродовж півроку.
Джерело: пресслужба УЗ у коментарі "Українській правді", УЗ у Facebook
Пряма мова: "Так, проблема з готівкою є. І це не перший день насправді. Ми це відчуваємо в принципі від початку новин про скасування міжнародних перевезень. Сьогодні звичайно зрозуміло, що є великий наплив людей. Зараз є проблема з готівкою, бо повернення значно перевищують продажі. Фактично ми квитків не продаємо, а натомість люди здають усі квитки.
Зараз людям дають розписку, гасять ці квитки. Люди зможуть протягом півроку, коли їм буде зручно, звернутися щодо повернення, і їм протягом певного часу ці гроші повернуть".
Деталі: У пресслужбі також нагадали, що усі квитки, куплені онлайн, повертаються в онлан-режимі. Відповідно кошти будуть зараховані на карту, з якої людина оплачувала ці квитки.
В Укрзалізниці також наголосили, що повернути квитки можна упродовж місяця, і закликали не стояти зараз у чергах на вокзалах, щоб не наражати себе на небезпеку.
УЗ у Facebook наголосила, що вартість квитків на всі скасовані рейси відшкодовується в повному обсязі.
Що варто знати пасажирам про повернення квитків:
- Квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн-сервіси. Кошти зараховуються на карту протягом 30 календарних днів.
- У разі, якщо кошти повертаються з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем.
- Для зручності повернення квитків, придбаних у касах, та з метою уникнення концентрації людей біля кас Укрзалізниця подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.
- Якщо ж у касах відсутня достатня кількість готівки, то квиток гаситься, і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день упродовж 6 місяців. Кошти будуть повернуті протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира.