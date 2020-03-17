Укрзализныця сейчас имеет определенные проблемы с наличными средствами в кассах, поэтому за возвращенные билеты выдает расписки – их можно будет обменять на деньги в течение полугода.

Источник: пресс-служба УЗ в комментарии "Украинской правде", УЗ в Facebook

Прямая речь: "Да, проблема с наличными есть. И это не первый день на самом деле. Мы это чувствуем в принципе от появления новостей об отмене международных перевозок. Сегодня конечно понятно, что есть большой наплыв людей. Сейчас есть проблема с наличными, потому что возврат значительно превышают продажи. Фактически мы билетов не продаем, и вместе с тем люди сдают все билеты.

Сейчас людям дают расписку, гасят эти билеты. Люди смогут в течение полугода, когда им будет удобно, обратиться относительно возврата, и им в течение определенного времени эти деньги вернут".

Детали: В пресс-службе также напомнили, что все билеты, купленные онлайн, возвращаются в онлан-режиме. Соответственно средства будут зачислены на карту, с которой человек оплачивал эти билеты.

В Укрзализныце также отметили, что вернуть билеты можно в течение месяца, и призвали не стоять сейчас в очередях на вокзалах, чтобы не подвергать себя опасности.

УЗ в Facebook отметила, что стоимость билетов на все отмененные рейсы возмещается в полном объеме.

Что следует знать пассажирам о возврате билетов:

Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

В случае, если средства возвращаются с вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.

Для удобства возврата билетов, приобретенных в кассах, и во избежание концентрации людей у ​​касс Укрзализныця продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, кторый отменен.

Если же в кассах отсутствует достаточное количество наличности, то билет гасится, и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6 месяцев. Средства будут возвращены в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира.