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ОГП повідомив про підозру командиру "військової комендатури ЛНР"

Вівторок, 17 березня 2020, 14:43
ОГП повідомив про підозру командиру військової комендатури ЛНР

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру командиру незаконного збройного формування РФ "Окрема військова комендатура ЛНР" у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За версією слідства, підозрюваний із червня 2014 року організував на тимчасово окупованій території Луганської області роботу щодо виявлення проукраїнськи налаштованих осіб, їх затримання та протиправного позбавлення волі.

Після затримання цих осіб масово утримували у підвальних приміщеннях Луганської облдержадміністрації у неналежних умовах, застосовували фізичну силу, спричиняючи тілесні ушкодження, а також катували.

Наразі слідством, яке проводить Головне слідче управління СБУ, встановлено декілька десятків осіб, що перебували у так званій "військовій комендатурі ЛНР", та до яких там застосовувались тортури.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України триває.

Теми: Офіс генпрокурораЛНР
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