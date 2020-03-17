ОГП сообщил о подозрении командиру "военной комендатуры ЛНР"

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Вторник, 17 марта 2020, 15:43

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении командиру незаконного вооруженного формирования РФ "Отдельная военная комендатура ЛНР" в жестоком обращении с гражданским населением.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По версии следствия, подозреваемый с июня 2014 организовал на временно оккупированной территории Луганской области работу по выявлению проукраински настроенных лиц, их задержанию и противоправному лишению свободы.

После задержания этих лиц массово удерживали в подвальных помещениях Луганской облгосадминистрации в ненадлежащих условиях, применяли физическую силу, причиняя телесные повреждения, а также пытали.

Сейчас следствием, которое проводит Главное следственное управление СБУ, установлено несколько десятков человек, которые находились в так называемой "военной комендатуре ЛНР" и к которым там применялись пытки.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины продолжается.

Темы: Офис генпрокурора ЛНР


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