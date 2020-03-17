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Понад 1100 українців у Німеччині просять про евакуацію

Вівторок, 17 березня 2020, 17:02

Понад 1100 громадян України звернулися з проханням евакуювати їх з Німеччини.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда". 

За словами українського дипломата, посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати громадян для евакуації на Батьківщину. Станом на зараз 1192 особи просять про евакуацію, зазначив Мельник.

З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.

Що робити громадянам України, які не втигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.

Слідкуйте за останніми оновленнями: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
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