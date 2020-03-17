Более 1100 украинцев в Германии просят об эвакуации

Более 1100 граждан Украины обратились с просьбой эвакуировать их из Германии.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

По словам украинского дипломата, посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать граждан для эвакуации на родину. По состоянию на сейчас 1192 человека просят об эвакуации, отметил Мельник.

С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.

Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.

Что делать гражданам Украины, которые не успели вернуться до 17 марта, можно прочитать по этой ссылке.

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