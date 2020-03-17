Более 1100 украинцев в Германии просят об эвакуации

3607 просмотров
Вторник, 17 марта 2020, 18:02

Более 1100 граждан Украины обратились с просьбой эвакуировать их из Германии.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

По словам украинского дипломата, посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать граждан для эвакуации на родину. По состоянию на сейчас 1192 человека просят об эвакуации, отметил Мельник.

С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.

Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.

Что делать гражданам Украины, которые не успели вернуться до 17 марта, можно прочитать по этой ссылке.

Следите за последними обновлениями: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса. LIVE

Темы: Германия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пандемия коронавируса может длиться 2 года – немецкий институт 17 марта 2020, 12:40
В Германии запретили ездить в отпуск, закрываются большинство магазинов 16 марта 2020, 21:26
Бавария объявила себя зоной катастрофы из-за коронавируса 16 марта 2020, 13:54
Все новости
Главные новости
В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА
УЕФА перенес Евро-2020
В Минздраве допускают продление карантина
Арахамия: бунтующим "слугам народа" подробно объяснили стратегию Ермака по ОРДЛО
Все новости
мнение

Почему не стоит убивать все бактерии, которые живут в нашем организме

Лайфхаки

13 секретов, которые сделают весеннюю уборку легкой и приятной

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!