Через коронавірус скасували Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

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Вівторок, 17 березня 2020, 18:33

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який мав пройти в Києві у травні, скасували через загрозу коронавірусу.

Джерело: Sportarena

Деталі: Європейська гімнастична спілка поінформувала про можливе перенесення першості на друге півріччя, більш детальна інформація з'явиться в квітні.

Чемпіонат Європи в Києві мав пройти з 20 по 24 травня.

Через пандемію коронавірусу також були скасовані турнір з художньої гімнастики в Парижі, турнір зі стрибків на батуті в Гетеборзі, чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики в Баку і "Кубок Дерюгіної".

Теми: спорт коронавірус Covid-2019


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