Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через коронавірус скасували Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Вівторок, 17 березня 2020, 17:33
Через коронавірус скасували Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який мав пройти в Києві у травні, скасували через загрозу коронавірусу.

Джерело: Sportarena

Деталі: Європейська гімнастична спілка поінформувала про можливе перенесення першості на друге півріччя, більш детальна інформація з'явиться в квітні.

Чемпіонат Європи в Києві мав пройти з 20 по 24 травня.

Через пандемію коронавірусу також були скасовані турнір з художньої гімнастики в Парижі, турнір зі стрибків на батуті в Гетеборзі, чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики в Баку і "Кубок Дерюгіної".

Теми: спорткоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
спорт
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: