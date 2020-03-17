Через коронавірус скасували Чемпіонат Європи з художньої гімнастики
Вівторок, 17 березня 2020, 17:33
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який мав пройти в Києві у травні, скасували через загрозу коронавірусу.
Джерело: Sportarena
Деталі: Європейська гімнастична спілка поінформувала про можливе перенесення першості на друге півріччя, більш детальна інформація з'явиться в квітні.
Чемпіонат Європи в Києві мав пройти з 20 по 24 травня.
Через пандемію коронавірусу також були скасовані турнір з художньої гімнастики в Парижі, турнір зі стрибків на батуті в Гетеборзі, чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики в Баку і "Кубок Дерюгіної".