Из-за коронавируса отменен Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве в мае, отменен из-за угрозы коронавируса.

Источник: Sportarena

Детали: Европейский гимнастический союз проинформировал о возможном переносе первенства на второе полугодие, более детальная информация появится в апреле.

Чемпионат Европы в Киеве должен был пройти с 20 по 24 мая.

Из-за пандемии коронавируса также были отменены турнир по художественной гимнастике в Париже, турнир по прыжкам на батуте в Гетеборге, чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку и "Кубок Дерюгиной".