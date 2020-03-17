Українців застерегли від плутанини через схожу на Covid-19 хворобу

Центр громадського здоров’я закликає українців не поспішати самостійно собі ставити діагноз у разі недуги, адже симптоми коронавірусу можна легко сплутати з грипом.

Джерело: повідомлення ЦГЗ у Facebook

Дослівно: "Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті…

Тож, у випадку появи перших симптомів застуди, робити самостійний висновок, що це може бути COVID-19 — не варто! Адже шанси інфікуватися ГРВІ чи грипом — значно вищі".

Деталі: У центрі кажуть, що у період з 1 до 15 березня кількість людей в Україні, що захворіли від грипу та ГРВІ становить майже 423 000 людей. А впродовж лютого цього року — 959 563 людей. Загалом, з початку епідеміологічного сезону, 63 людини померли внаслідок ускладнень грипу.