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Украинцев предостерегли от путаницы из-за похожей на Covid-19 болезни

Вторник, 17 марта 2020, 17:42
Украинцев предостерегли от путаницы из-за похожей на Covid-19 болезни

Центр общественного здоровья призывает украинцев не спешить самостоятельно себе ставить диагноз в случае заболевания, ведь симптомы коронавируса можно легко спутать с гриппом.

Источник: сообщение ЦОЗ в Facebook

Дословно: "Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют похожую клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти...

Поэтому, в случае появления первых симптомов простуды, делать самостоятельный вывод, что это может быть COVID-19 - не стоит! Ведь шансы заразиться ОРВИ или гриппом - значительно выше".

Детали: В центре говорят, что в период с 1 по 15 марта количество людей в Украине, заболевших гриппом и ОРВИ составляет почти 423 000 человек. А в течение февраля этого года - 959 563 человек. Всего с начала эпидемиологического сезона 63 человека умерли в результате осложнений гриппа.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019
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