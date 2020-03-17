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Коронавірус в Італії: кількість загиблих перевищила 2500

Вівторок, 17 березня 2020, 19:02

Станом на вівторок 17 березня кількість жертв коронавірусу в Італії склала 2503 особи.

Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у даних, поширених  міністерством охорони здоров’я Італії.

За останні 24 години від вірусу померли ще 345 людей. Цей показник близький до понеділкового, коли кількість загиблих зросла на 349. У неділю зростання смертей склало 368 за добу.

Всього в Італії 26 062 хворих на COVID-19 – це на 2989 більше, ніж було у понеділок.

Загальна кількість заражених, включаючи жертв та тих, хто вилікувався, склала 31 506.

Катастрофічна ситуація з кількістю ліжок у відділеннях інтенсивної терапії склалась у Бергамо – там більше немає місць. Місцева влада планує розгорнути там польовий госпіталь.

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Теми: коронавірусCovid-2019Італія
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