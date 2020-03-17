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Коронавирус в Италии: число погибших превысило 2500

Вторник, 17 марта 2020, 19:02

По состоянию на вторник, 17 марта количество жертв коронавируса в Италии составило 2503 человека.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в данных, распространенных министерством здравоохранения Италии.

За последние 24 часа от вируса умерли еще 345 человек. Этот показатель близок к понедельнику, когда число погибших возросло на 349. В воскресенье рост смертей составил 368 за сутки.

Всего в Италии 26 062 больных на COVID-19 - это на 2989 больше, чем в понедельник.

Общее количество зараженных, включая жертв и тех, кто вылечился, составило 31 506.

Катастрофическая ситуация с количеством коек в отделениях интенсивной терапии сложилась в Бергамо - там больше нет мест. Местные власти планируют развернуть там полевой госпиталь.

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Темы: коронавирусCovid-2019Италия
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